Corinthians agirá contra mudança de data da semifinal da Copa do Brasil

Na noite deste sábado, a CBF divulgou a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. O primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo será no dia 2 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto a partida da volta ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF não manteve as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto.

Como consequência, as partidas do Campeonato Brasileiro, que envolveriam os semifinalistas da Copa do Brasil nesse mesmo fim de semana, serão adiantadas para os dias 16 e 17 de outubro.

No meio desta semana, Flamengo pediu a alteração porque poderia ter desfalques importantes caso a data fosse mantida. De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Brasil), Erick Pulgar (Chile) e Plata (Equador) são alguns dos atletas que podem ser convocados na data Fifa de outubro.

Anteriormente, em comunicado divulgado pelo Timão, um dos argumentos utilizados para rejeitar a alteração é que o clube está disputando três competições no momento (Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro) e uma troca nas datas prejudica o planejamento da equipe.

Segundo a CBF, outras razões para a mudança foram: