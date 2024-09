Weverton destaca sequência do Palmeiras e projeta jogo contra 'confiante' Atlético-MG

Do outro lado, o Atlético-MG está em nono lugar, com 36 pontos e vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. Enquanto tenta subir na tabela do Brasileiro, o Galo conquistou a vaga nas semifinais da Libertadores depois de bater o Fluminense, por 2 a 0. O goleiro palmeirense citou a confiança do rival, mas vê o Verdão bem preparado para o confronto.

"A gente sabe o quanto é grande essa competição, a Libertadores, ela ajuda nas outras, traz ânimo, disposição, mas também traz cansaço. O Atlético-MG é uma equipe que está disputando três competições, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, competiu quarta-feira, já vai competir de novo no sábado e tem competição de novo no meio da semana. Então, com certeza a equipe deles está confiante por tudo o que está vivendo, tem grandes jogadores e a gente tem de impor nosso jogo, fazer o que for preciso, focar nas nossas tarefas. Estamos bem preparados e temos certeza de que vamos fazer um grande jogo, nosso objetivo é sempre sair com a vitória", declarou.

Dentro do campo, os atletas receberão forte apoio da torcida, que esgotou os ingressos para o jogo. No último compromisso em Campinas, o Palmeiras goleou o Cuiabá, por 5 a 0, há quatro rodadas. Na oportunidade, 16.566 torcedores marcaram presença no estádio.

"Realmente, fomos muito bem recebidos pelo torcedor em Campinas. Era um momento ainda difícil, pois vínhamos de eliminação. A forma com que a gente foi recebido, como a torcida nos apoiou, foi muito importante. Começamos bem o jogo, fizemos os gols e isso nos deu tranquilidade. Então, a gente espera que o torcedor outra vez possa encher o Brinco de Ouro, possa nos apoiar, nos receber bem novamente e nos incentivar para buscarmos mais uma vitória, que seria muito importante para o nosso campeonato. Tenho certeza de que o torcedor vai encher o estádio, nos ajudar muito e que possamos ter mais um sábado feliz", finalizou.