Flamengo x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Já o Furacão foi goleado pelo Racing em Buenos Aires, na Argentina, por 4 a 1, e também parou nas quartas de final, mas na Copa Sul-Americana.

Apesar do pouco tempo para descansar, as duas equipes precisam voltar o foco para o Brasileiro. O Flamengo ainda resiste no G4 apesar das três derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Tite, entretanto, viu os líderes Botafogo, Palmeiras e Fortaleza se afastarem. O Flamengo está a sete pontos dos cearenses e a 11 do Alvinegro, mas ainda tem um jogo a menos para tentar descontar.

A situação do Furacão é inversa. A equipe paranaense está em décimo quinto lugar com 31 pontos, apenas três a mais que o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento. Assim como o Flamengo, o Athletico também possui menos jogos disputados que as equipes que lutam contra o rebaixamento.

Para o jogo no Maracanã, o técnico Lucho González não poderá contar com o volante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Tite, por outro lado, tem que se preocupar também com as semifinais da Copa do Brasil, que começam a ser disputadas na próxima quarta-feira, diante do Corinthians.

FICHA TÉCNICA