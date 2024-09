Corinthians anuncia nova patrocinadora para a barra traseira da camisa; veja detalhes

Na manhã deste sábado, o Corinthians anunciou a chegada de um novo patrocinador. A Elétrica AREA líder em distribuição de materiais elétricos no Brasil, estampará a barra traseira da camisa do Timão até o final da temporada de 2025.

O anúncio da nova patrocinadora alvinegra aconteceu minutos antes do começo do treinamento aberto na Neo Química Arena. A atividade foi promovida pela diretoria como uma forma de trazer força para o elenco, que terá mais um compromisso decisivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Presidente do Corinthians, Augusto Melo entrou no gramado do estádio corintiano junto da comitiva da companhia de materiais elétricos para apresentar a camisa alvinegra, agora estampada com o novo patrocínio na barra de trás.