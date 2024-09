PSG x Rennes: confira onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Francês

A sexta rodada do Campeonato Francês terá seu pontapé inicial na tarde desta sexta-feira. O Paris Saint-Germain encara o Rennes, a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Onde assistir: o duelo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

Os donos da casa perderam os 100% de aproveitamento na Ligue 1 na rodada passada ao empatarem em 1 a 1 com o Reims, fora de casa. Com isso, o PSG viu os adversários encostarem na classificação. Mesmo assim, são seis jogos, com cinco vitórias e somente este empate.