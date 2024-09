Palmeiras segue preparação para enfrentar o Atlético-MG e deve ter mudanças

O Palmeiras seguiu a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e realizou mais um treino na manhã desta quinta-feira (26), na Academia de Futebol. O elenco realizou trabalhos posicionais de ataque e de defesa e jogos em campo reduzido com objetivos determinados pela comissão.

Diante do time mineiro, o Verdão conta com o retorno do meio-campista Gabriel Menino, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, e vem treinando normalmente com o elenco. Além dele, o lateral-esquerdo Caio Paulista, que cumpriu suspensão diante do Vasco, também volta e pode reassumir a vaga, que foi ocupada por Vanderlan, na oportunidade.

A equipe ganhou boas notícias na semana com Mayke e Marcelo Lomba avançando no processo de recuperação de suas lesões. Ambos começaram o processo de transição física na última quarta-feira, mas devem seguir fora. O lateral direito se recupera de uma lesão na panturrilha direita e está fora há um mês. O goleiro, por sua vez, trata de uma pubalgia que o tirou dos últimos três jogos.