Corinthians recusa alteração de data da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo

O Corinthians comunicou na manhã desta quinta-feira sua posição contrária à mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O mata-mata será realizado nas semanas dos dias 2 e 16 de outubro, sendo o segundo jogo um dia depois do fim da Data FIFA, na Neo Química Arena.

Um dos argumentos utilizados pelo Timão para rejeitar a alteração é que o clube está disputando três competições no momento (Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro) e uma troca nas datas poderia prejudicar o planejamento do clube. Confira a nota oficial divulgada pelo Alvinegro Paulista:

"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com surpresa a notícia da proposta de alteração de data das partidas das semifinais da Copa do Brasil, uma vez que as mesmas já estavam pré-estabelecidas antes do próprio sorteio.