Com posse de bola e mobilidade, ataque do Corinthians ganha nova cara com Ramón Díaz

"Falamos com os dois atacantes que estamos jogando que eles precisam atuar por dentro, sem ter que voltar pela lateral. Queremos que fiquem avançados para converterem as chances. Eles estão em um momento brilhante e creio que a estrutura armada está sendo boa, time está mantendo a concentração. O Corinthians melhorou muito ofensivamente, com dinâmica e paciência. Jogar nesse estádio não é fácil, torcedores que pressionam. Trabalhamos para manter a tranquilidade para fazer gol no momento certo", comentou Ramón Díaz em entrevista coletiva após a classificação contra o Fortaleza na Sul-Americana.

Nos lados do campo, os laterais ganham liberdade para atacar a linha de fundo. Fagner ou Matheuzinho na direita, e Matheus Bidu ou Hugo na esquerda ficam responsáveis por alargar o campo no momento ofensivo. Especialmente com o António Oliveira, o Corinthians tinha estrutura diferente, muitas vezes com dois pontas espetados.

No início de trabalho de Ramón, era possível ver um Corinthians pragmático, com foco em proteger o sistema defensivo e apostar em jogadas de velocidade. O time continua sendo vertical em determinados momentos, mas trabalha mais a posse de bola e constrói seus ataques de forma pausada. André Carrillo, que chegou ao clube nesta última janela de transferências, oferece essa pausa e mais critério na circulação de bola.

Assim, com essa nova estrutura de ataque, o Corinthians buscará seguir seu bom momento. O time tem como foco escapar da zona de rebaixamento e lutar pelos títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Confira os jogos recentes do Corinthians no 4-3-1-2:

11/9 - Corinthians 3 x 1 Juventude (Copa do Brasil)