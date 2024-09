Casares lamenta queda do São Paulo na Libertadores e pede cabeça erguida

"Diante de um adversário poderoso, lutamos até o fim. Não deixamos de acreditar até o instante final. Infelizmente, erros e quedas fazem parte da caminhada. Porém contamos, como sempre, com o apoio da torcida e não faltou empenho dentro de campo", completou.

Classificação e jogos Libertadores

Com as quedas na Copa do Brasil e na Libertadores, o São Paulo foca na disputa do Campeonato Brasileiro. Na quinta posição, o Tricolor está em quinto lugar, com 44 pontos, e tem como meta uma vaga direta para a fase de grupos da principal competição continental.

"Agora, é hora de aprender com as falhas, levantar a cabeça e lutar ainda mais pelo nosso amado clube. É tempo também de trabalharmos fora de campo para iniciarmos o importante processo de recuperação financeira, sem deixarmos de ter um time competitivo. Vamos juntos, juntos pelo São Paulo!", finalizou.

Pela 29ª rodada do Brasileirão, os comandados de Zubeldía enfrentam o Corinthians, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto vai acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo.