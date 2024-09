Palmeiras não deve mudar filosofia no mercado e descarta contratação "de peso" para o Mundial de 2025

O Palmeiras não irá trazer nenhum "reforço de peso" para integrar o elenco pensando na disputa do Mundial de Clubes de 2025. Isso é o que garantiu a presidente Leila Pereira na última segunda-feira durante lançamento de sua chapa que concorrerá à eleição presidencial no clube. A mandatária diz que a filosofia do clube no mercado da bola seguirá a mesma.

"Já há o planejamento. Não tem nada parado no Palmeiras por causa da eleição. Existe sim uma eleição, mas o dia a dia do Palmeiras continua normalmente. Já está tudo preparado: nosso planejamento, as necessidades do Abel, nomes, sim, mas não vou falar. Mas tá tudo dentro do cronograma esperado. Esquece, com relação ao Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio de 'olha vamos trazer um nome de peso'. Não existe nome de peso", afirmou.

Nesta temporada, o Palmeiras trouxe sete reforços para 2024, somando as duas janelas de transferências. Na primeira, chegaram Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro, enquanto na última foram contratados Felipe Anderson, Agustin Giay e Mauricio. Leila Pereira destacou a confiança que tem no atual elenco e enfatizou que não fará nenhuma "loucura" para trazer jogadores.