Mbappé sofre lesão muscular e preocupa o Real Madrid

Mbappé sentiu um desconforto na região durante o duelo contra o Alavés e pediu para ser substituído. Na entrevista pós-jogo, o técnico Carlo Ancelotti disse que a contusão não parecia ser tão grave, portanto não demonstrava grande preocupação com o caso.

A ausência de Mbappé pode ser uma boa notícia para o jovem Endrick. Ainda em adaptação ao Real Madrid, o ex-atacante do Palmeiras tem a possibilidade de ganhar mais espaço no ataque do time merengue nas próximas partidas.

Na próxima rodada de LaLiga, o Real Madrid enfrentará o Atlético de Madrid fora de casa. O jogo está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília).