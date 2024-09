Lewandowski decide, e Barcelona vence o Getafe pelo Campeonato Espanhol

Antes da partida, o brasileiro Raphinha recebeu o prêmio de melhor jogador do mês de agosto do Campeonato Espanhol. Ele vive um grande início de temporada e, no último mês, foi escolhido para ser um dos capitães do Barcelona na temporada.

O Barcelona marcou o gol que definiu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Koundé, pela direita, cruzou fechado e viu o goleiro David Soria falhar e não conseguir segurar a bola. Assim, o goleador Lewandowski ficou com a sobra, não perdoou e decidiu a partida.