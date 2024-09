Felipe Melo, do Fluminense, é acusado de amedrontar botafoguense de 15 anos; jogador desmente

O atleta Felipe Melo, do Fluminense, foi acusado de amedrontar um torcedor do Botafogo de apenas 15 anos. Mãe do garoto, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira registrou o boletim de ocorrência contra o zagueiro de 41 anos na noite desta terça-feira.

A informação é da BandNews FM, que ainda diz que o caso teria ocorrido no último domingo, no condomínio onde o jogador mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o depoimento à polícia, Felipe Melo teria questionado para que time o garoto torcia e, ao escutar a resposta, teria gritado com o rosto colado ao da vítima e perguntado se ele o achava "otário".

Ainda de acordo com a reportagem, Kauã Elias, companheiro de Felipe Melo no Fluminense, teria presenciado a cena e dito ao garoto para não ficar triste, porque o experiente jogador é "maluco".