Santos tem acesso encaminhado, mas disputa por título da Série B segue acirrada

O Alvinegro Praiano terá uma tabela equilibrada até o fim da Série B. Nas dez partidas que faltam, o time comandado por Fábio Carille enfrenta cinco clubes que estão na parte de baixo da tabela no momento e cinco da parte de cima. Além disso, realizará cinco jogos em casa e o restante fora.

Classificação e jogos Série B

Os adversários da reta-final do Peixe são: Operário-PR (C), Goiás (F), Mirassol (C), Chapecoense (F), Ceará (C), Ituano (F), Vila Nova (C), Coritiba (F), CRB (C) e Sport (F).

O próximo duelo do Santos será com o Operário-PR, pela 29ª rodada da Segunda Divisão. A partida será realizada no sábado (28), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.