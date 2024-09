Astro do Corinthians, Memphis diz que teve boa impressão do futebol brasileiro: "Me surpreendeu"

O atacante Memphis Depay, contratação mais badalada do Corinthians para a temporada de 2024, disse que está tendo uma boa impressão do futebol brasileiro logo após a classificação do Timão contra o Fortaleza na Sul-Americana. O jogador holandês reforçou que é cedo para tirar conclusões com apenas dois jogos disputados, mas revelou ter se surpreendido com o que viu até o momento.

"Sobre o nível aqui, não posso julgar com base em dois jogos, sendo um da Sul-Americana. Acho que jogamos bem (contra o Fortaleza), mas poderíamos controlar o jogo ainda mais e ficar mais tempo com a bola, mas a intensidade foi bem alta. Vi alguns duelos, algumas divididas... Tive uma boa impressão nesses dois primeiros jogos, mas eu preciso de mais tempo para dizer realmente como é o nível de futebol aqui. Por enquanto, achei bom, me surpreendeu", disse Memphis em entrevista à ESPN.

O atacante, que deu sua primeira assistência com a camisa do Corinthians no jogo de terça-feira, falou também sobre o apoio da Fiel Torcida. Quase 45 mil pessoas compareceram à Neo Química Arena diante do Fortaleza e fizeram uma bonita festa nas arquibancadas.