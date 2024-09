Leila revela desejo de manter Abel no Palmeiras até o fim de seu mandato caso reeleita: "Grande sonho"

"Se eu for reeleita, vou trabalhar muito para isso, por mais três anos. Eu gostaria muito que o nosso treinador ficasse conosco até dezembro de 2027, mas se o treinador entender que o ciclo dele termina em dezembro de 2025, a gente vai conversar. O Abel tem muito crédito com nós do Palmeiras e torcedores. Eu vou falar mais uma vez: o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Para mim, seria uma alegria muito grande e uma coisa histórica também se eu fosse reeleita presidente do Palmeiras, passar todo o meu mandato, com um único técnico. É um grande sonho, um desejo que eu tenho, mas eu não conversei com o Abel, não quero pressioná-lo. No Palmeiras as pessoas têm que trabalhar de uma forma leve" seguiu.

Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras em outubro de 2020, ainda na gestão de Mauricio Galiotte. Desde então, o português conquistou dez taças e no momento comanda o time em busca do tricampeonato brasileiro, que seria algo inédito na história do clube. O treinador renovou seu contrato com o Verdão no início deste ano e tem vínculo até dezembro de 2025.

"Então o que eu posso dizer é que ele fica conosco até dezembro de 2025. Depois a gente vai ver o que que vai acontecer. O Abel é um grande profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem o respeito de nossa totalidade dos nossos torcedores. O Abel que eu conheço é o Abel que eu trato diariamente na Academia de Futebol. Então, para mim, está sempre muito bem, muito disposto a trabalhar, com aquela garra incrível para vencer. Então, é assim que eu quero ele. Eu não quero que o Abel modifique uma vírgula, porque de repente modifica uma vírgula e deixa de ser esse treinador tão campeão. E o que interessa para nós é conquistar títulos, é isso que nós queremos", finalizou.