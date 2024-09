Flamengo confirma presença de Gabigol para duelo decisivo contra o Peñarol na Libertadores

Apesar da grave lesão sofrida por Pedro, que não jogará mais nesta temporada, Gabigol tem recebido poucas oportunidades pelo técnico Tite, preferindo o atacante Carlinhos para ganhar mais minutagem nos jogos.

Esta pode ser a última temporada de Gabigol pelo Flamengo. O contrato do ídolo rubro-negro termina no fim deste ano, e as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação do vínculo do atacante.

Flamengo e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Como foi derrotado na partida de ida por 1 a 0, o Mengão precisa vencer o confronto por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal.