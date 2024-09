Fernando Verdasco é uma das estrelas do Brasília Champions Legends 2024

Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do DF, comentou: "A presença de grandes nomes do tênis mundial só engrandece e eleva o nível do evento. Isso demonstra também a aceitação dos atletas em relação às características da nossa cidade. Com certeza, será uma edição histórica e cheia de surpresas."

Além de Verdasco, o Brasília Champions Legends contará com a participação de outros estrelas, como o espanhol Tommy Robredo, o colombiano Juan Cabal, e os brasileiros João Menezes, Marcelo Demoliner e Gilbert Klier Jr.

O sistema de disputa do Brasília Champions Legends contará com dois times de três jogadores cada, que se enfrentarão em dois dias, com duas partidas de simples e uma de duplas por dia. O time com o maior número de pontos ao final das disputas será declarado o campeão.

Além do torneio-exibição internacional, o Brasília Champions 2024 conta com uma extensa programação que começou no último dia 19, oferecendo eventos e atividades para todos os amantes do tênis.

Confira a programação completa:

Brasília Champions Kids: De 19 a 22 de setembro, a etapa Brasília do Circuito Nacional Tennis Kids, apresentado por BRB, contou com a participação de crianças de 8 a 11 anos. *já finalizado