Athletico-PR age rápido e anuncia Lucho González como novo técnico

O Athletico-PR anunciou, nesta terça-feira (24), a contratação do argentino Lucho González como novo treinador da equipe. O ex-jogador trabalhará junto com a comissão técnica permanente do Furacão e sob a coordenação do diretor técnico Paulo Autuori.

O anúncio de Lucho foi feito menos de 24 horas após o clube demitir Martín Varini. A demissão foi anunciada durante a noite da última segunda-feira (23).

Em 2022, depois de pendurar as chuteiras, Lucho trabalhou como auxiliar técnico de Alberto Valentim no Athletico-PR. Sua única experiência como treinador foi no comando do Ceará, no mesmo ano. O argentino foi demitido após dez jogos, com apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas.