Entenda como derrota do São Paulo serve de lição para jogo decisivo na Libertadores

O treinador do São Paulo alertou para a pressão que o Botafogo, rival desta quarta-feira, costuma exercer em cima da defesa adversária. Foi assim, por exemplo, que o Glorioso anotou o gol da vitória em cima do Fluminense, no clássico do último sábado. Ele pediu atenção para não cometer os mesmos erros.

"Nós sabíamos o adversário que iríamos enfrentar. O Inter não é o mesmo que estava sendo treinado pelo Coudet, é um time que agora ataca os espaços. O time de Coudet era de mais posse e de encontrar o espaço. São times completamente diferentes, apesar de ser praticamente o mesmo plantel", afirmou.

"Decidimos utilizar os jogadores que estavam à disposição e armamos um time ofensivo. E funcionou bem durante parte do primeiro tempo. Porém, claro, com as transições de uma equipe rápida como é a do Inter, se não estivermos preparados para essas situações, podemos nos complicar. Vimos ontem o que o Botafogo fez contra o Fluminense. Pressionaram e marcaram o gol. Temos que estar muito atentos", concluiu.

Zubeldía reconhece que são jogos e torneios diferente. E até mesmos times distintos, tendo em vista que o São Paulo, de olho no duelo decisivo, preservou titulares e utilizou um time misto.

O argentino, ainda, falou sobre a importância da competição para o clube tricolor. Ele confia na força do time dentro de casa para seguir avançando na competição cujo o São Paulo já conquistou três vezes.

"Nós sabemos o que representa a Libertadores. Todos nós. É muito importante a competição. A equipe vem competindo bem, é um desafio seguir avançando. Temos o desejo de chegar o mais longe possível nesse torneio. É um mata-mata de 180 minutos. Sabemos que somos muito fortes aqui", afirmou.