Corinthians terá semana com decisão na Sul-Americana e clássico no Brasileirão; veja programação

O Corinthians segue vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de ter luta ativa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Timão não tem descanso e já terá mais uma semana cheia de compromissos e treinamentos pela frente.

O elenco alvinegro abriu a preparação para a difícil semana no último domingo. Já nesta segunda-feira, no período da tarde, o grupo faz o que será o seu último treinamento antes do confronto decisivo contra o Fortaleza, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Em busca de uma vaga na semifinal, o Corinthians recebe o Fortaleza nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube do Parque São Jorge possui vantagem no agregado, uma vez que venceu o duelo de ida por 2 a 0 no Castelão. Assim, poderá perder por um gol de diferença que, mesmo assim, irá para a próxima fase.