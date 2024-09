Com um a menos, Cruzeiro empata com Cuiabá e emenda terceiro jogo sem vencer fora de casa no Brasileirão

Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Cuiabá na Arena Pantanal e empatou sem gols.

Com o resultado, a equipe de Minas, comandada por Fernando Seabra, emendou o terceiro jogo sem vencer fora de casa na competição (dois empates e uma derrota). Assim, ficou estacionada em sétimo lugar, agora com 42 pontos. O Bahia, com a mesma pontuação, é quem abre o G6. Do outro lado, o Dourado segue em grande crise. O time seguiu em penúltimo lugar na tabela, agora com 23 somados.

O próximo jogo do Cruzeiro será diante do Libertad, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o Cuiabá volta a jogar no próximo domingo, contra o Fortaleza, novamente pelo Brasileirão. Desta vez às 16h, na Arena Castelão.