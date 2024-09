Com time misto, São Paulo leva virada do Inter pelo Brasileiro antes de jogo decisivo na Libertadores

O São Paulo foi superado pelo Internacional neste domingo, por 3 a 1, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. De olho na Libertadores, o Tricolor foi a campo com um time misto e até saiu na frente, através de Luciano, mas sofreu a virada e perdeu a chance de entrar no G4. Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick marcaram os gols do Inter.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía se mantém na quinta colocação da tabela, com 44 pontos. O time poderia ter assumido o quarto lugar, já que o Flamengo perdeu para o Grêmio no Sul. O Colorado, por sua vez, embora tenha conquistado os três pontos, segue na oitava posição e se aproxima do Tricolor, com 41.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe enfrenta o Corinthians, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16h (de Brasília).