CRB demite treinador Bruno Pivetti e contrata Hélio dos Anjos

Juntando Série B e Copa do Brasil, o CRB não vence há 14 partidas. A demissão de Bruno Pivetti ocorreu no dia seguinte da derrota para a Ponte Preta, na qual sofreu o gol do revés nos acréscimos do segundo tempo.

Hélio dos Anjos chega para assumir o CRB cerca de duas semanas após ser demitido do Paysandu. O treinador de 66 anos conta com passagens por diversos times no Brasil e no exterior.

O novo comandante desembarcará em Maceió ainda nesta sexta-feira e já comandará o CRB em seu próximo compromisso. A equipe enfrenta o Botafogo-SP, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B.