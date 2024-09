Carille vê atuação abaixo, mas exalta vitória do Santos e pede "garra" na reta final da Série B

O Santos venceu o Botafogo-SP nesta quinta-feira, em Ribeirão Preto, e deu mais um passo para assegurar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico do time, Fábio Carille, admitiu que o rendimento não foi dos melhores, mas valorizou os três pontos conquistados e pediu luta à equipe na reta final da Série B.

"Nosso primeiro tempo foi melhor, foi mais claro. Conseguimos chegar mais, finalizar mais. Mesmo o campo não estando nas condições perfeitas, poderíamos ter sido melhores tecnicamente. O que esperávamos do jogo aconteceu. Vitória importante em uma fase decisiva. Faltam 11 rodadas agora. Vai ter que ser assim, vamos ter que guerrear para conseguir nosso objetivo. Agora uma viagem abençoada até Santos e iniciar a preparação para esse jogo contra o Novorizontino", disse o treinador.

Com o resultado, o Peixe emplaca a terceira vitória consecutiva e cola no líder da Segunda Divisão, Novorizontino. E, na próxima rodada, a equipe alvinegra enfrentará o Tigre em confronto direto pelo topo do torneio. Carille, contudo, evita tratar o jogo como uma final antecipada.