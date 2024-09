Atacante diz que recusou times da Europa para fechar com Corinthians: 'Me encantei'

"São situações que... obviamente todo jogador quer jogar todas as partidas possíveis, mas foi uma decisão que tomamos e agora vou me concentrar nas competições que posso jogar para ajudar a equipe a ganhar as partidas. Quero ajudar no que puder, queremos sempre vencer", comentou o camisa 22.

O jogador destacou que recusou propostas da Europa para assinar com o Timão e elogiou a estrutura do CT Joaquim Grava. O atleta também alegou estar bem fisicamente depois de ficar pouco mais de uma semana no departamento médico com lesão na coxa.

"Fisicamente me encontro bem, quando cheguei ao Brasil estava um tempo sem competir, estava treinando individualmente, mas cheguei em boas condições. Tive essa pequena lesão, mas são situações que podem acontecer. Agora estou bem para ajudar nas próximas partidas", complementou.

Héctor Hernández assinou com o Corinthians até final de 2026. O atleta estava sem clube após passagem pelo Chaves, de Portugal. Até o momento, o centroavante soma três jogos com a camisa do Timão e está em busca de seu primeiro gol.