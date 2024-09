Gabriel Milito valoriza atuação do Atlético-MG na derrota para o Fluminense pela Libertadores

Com um gol sofrido na reta final, o Atlético-MG foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de dia das quartas de final da Copa Libertadores. Apesar do resultado ruim, o técnico Gabriel Milito enxergou uma boa atuação do Galo no Rio de Janeiro.

"O rendimento e o plano de jogo estão certos. O único problema foi o resultado adverso, que veio no final, com uma ação deles. Foi uma partida de divididas e o Keno, que é um jogador desequilibrante, escapou, cruzou e eles fizeram o gol. O jogo que o Atlético fez foi muito bom. O resultado foi injusto por isso, por toda forma que controlamos o jogo, com e sem a bola. Foi um duelo de Copa Libertadores que eles não tiveram muitas situações", disse Milito.