Bidon volta a ser titular após 2 meses e quer consolidar retomada de espaço no Corinthians

Acionado no segundo tempo, o volante foi importante para a melhora do Timão, apesar da derrota por 2 a 1, no Nilton Santos. Eleito craque da Copinha, o jovem participou de 29 jogos em 2o24, com dois gols e quatro assistências.

Na busca por consolidar a retomada, Breno Bidon foca no duelo contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, às 16h (de Brasília) desse sábado, na Neo Química Arena. Com 25 pontos, o Timão está em 18º lugar, com dois de desvantagem para o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem um jogo a menos.