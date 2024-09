Rafael Paiva celebra empate com o Flamengo e afirma: "Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe"

O Vasco saiu atrás no placar e só conseguiu o empate aos 42 minutos do segundo tempo, com Philippe Coutinho, que havia entrado no jogo alguns minutos antes. Rafael Paiva rasgou elogios ao ex-jogador de Liverpool e Barcelona.

"Coutinho é um jogador especial, ele estava muito insatisfeito ficando fora dos jogos e lutando para tentar voltar o antes possível. É o que falo, Coutinho é muito talentoso, tem capacidade de decidir o jogo em qualquer lance, e ele já mostrou com 20, 25 minutos o jogador talentoso e desequilibrante que é. Vai nos ajudar muito, vamos fazer de tudo para tê-lo em todos os jogos, mas temos que ter um pouquinho de paciência. É o mesmo processo que fizemos com Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele é um jogador que desequilibra", disse.

Agora, o Vasco terá a semana livre para se preparar para o confronto diante do Palmeiras. O jogo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

O Vasco é o atual oitavo colocado do Brasileirão, com 35 pontos conquistados. O Palmeiras, por sua vez, está na segunda posição, com 50 pontos.