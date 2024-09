Jamal Lewis revela desejo em construir carreira no São Paulo e comenta 1º contato com Zubeldía

Jamal defendeu as cores do Norwich City de 2014 a 2016, quando se transferiu para o Newcastle, onde atuou até 2023. Na temporada passada, ele estava no Watford, também da Inglaterra. O lateral revelou como está sendo o processo de adaptação no Brasil após viver a vida inteira na Europa.

"Estou mto orgulhoso de representar um time no brasil. Meu agente informou que o são paulo tinha interesse em me ter, e eu disse: 'vamos nessa'. Eu tinha muito interesse. O visto, a permissão de trabalho, residência eles têm me ajudado. Falar portugues é um processo, eu vou ter algumas aulas. Eu quero uma imersão na cultura da cidade, para mim é muito mais eu me adaptar ao ambiente do que o ambiente se adpatar a mim. Espero conseguir me comunicar com meus colegas de elenco", disse.

O lateral ainda comentou sobre a movimentação de jogadores europeus para o futebol brasileiro. Ele apontou que a chegada desses jogadores demonstram a força do futebol brasileiro.

"O Brasil enquanto país é tao conhecido pela cultura, pelas epssoas, o amor pelo futebol desde pequenos. Eu adoro futebol brasileiro, as praias, assistindo ronaldinho na copa do mundo. Eu quero mergulhar na cultura. Têm muitos atletas vindo para o brasil e isso demonstra a qualidade da liga, das pessoas", afirmou.

"Tem uma razão porque tem tantos atletas vindo para o Brasil e jovens estrangeiros que estão vindo jogar no Brasileirão, eles estão vendo que o Brasileirão pode ser um campeonato competitivo. Isso mostra a qualidade e estrutura. Têm pessoas incriveis para ajudar a melhroar a qualidade do campeonato", completou.