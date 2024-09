Remo e Volta Redonda ficam no empate pela Série C; final da Série D tem duelo definido

Remo e Volta Redonda se enfrentaram no Mangueirão, no Pará, neste domingo, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Desta forma, os times alcançaram os cinco pontos e aparecem na primeira e segunda colocação do Grupo A. Os cariocas levam vantagem no saldo de gols.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da Série C. Desta vez, o confronto será no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.