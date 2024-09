Ariel Godoi comenta importância de final no Morumbis e diz que São Paulo está vivo na final do Brasileiro

O São Paulo foi derrotado por 3 a 1 pelo Corinthians neste domingo, na primeira partida da final do Brasileirão feminino. Com um gol de Ariel Godoi, o Tricolor Paulista conseguiu diminuir a diferença no placar na reta final de jogo. A jogadora falou sobre a importância de atuar no Morumbis e afirmou que a equipe está viva para o jogo na Neo Química Arena.

"Nós estamos vivas. Isso aqui foi muito importante para todas nós. Estávamos todas emocionadas com esse momento, muito importante para mim jogar aqui no Morumbis. E é isso, vamos para lá (Neo Química Arena) em busca da vitória, não tem choro", disse Ariel Godoi, em entrevista à Rede Globo.