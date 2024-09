Rafael Paiva admite que Vasco vem "sofrendo" nos jogos, mas diz: "Conquistando os objetivos"

Na partida desta quarta-feira, o Athletico-PR abriu 2 a 0 no marcador e estava encaminhando sua classificação. A situação do Vasco piorou quando o atacante Rayan recebeu cartão vermelho, ainda no primeiro tempo.

O Vasco, no entanto, não se abalou e buscou o gol que levou o jogo para os pênaltis, nos quais os cariocas se deram melhor. Rafael Paiva saiu em defesa de Rayan, de apenas 18 anos, e ressaltou o coletivo da equipe.

"A gente falou com ele mais agora pós jogo, sabemos como é difícil esse momento, porque o jogador que sai, a responsabilidade ainda é gigantesca. O Rayan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, um jogador de nível de Seleção Brasileira. Sabemos que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não ser cometidos. O jogo era muito quente, a temporada estava muita alta, depois de tudo que aconteceu no primeiro jogo, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata", comentou.

"Apesar do erro, ele está no caminho da evolução e acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou. Do quanto nos sacrificamos por ele também, porque a gente sabia que se não classificássemos, haveria muita cobrança em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez pra gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Rayan", acrescentou.

Com a vaga assegurada nas semifinais da Copa do Brasil, o Vasco ainda espera seu adversário, que sairá da partida entre São Paulo e Atlético-MG. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.