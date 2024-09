Martín Varini exalta atuação do Athletico-PR e lamenta eliminação para o Vasco: "Futebol tem isso"

Nesta quarta-feira, o Athletico-PR foi eliminado da Copa do Brasil. Apesar de ter vencido o Vasco por 2 a 1 (empate em 3 a 3 no agregado), na Ligga Arena, a equipe perdeu a disputa de pênaltis por 5 a 4, pelas quartas de final. Após o jogo, o técnico Martín Varini exaltou em coletiva de imprensa a atuação do Furacão e lamentou o resultado.

"Viemos em busca da classificação e ficamos muito chateados, porque não conseguimos. Foi incrível que a gente não tenha conseguido fazer um gol a mais, com tudo o que a equipe gerou. Futebol tem isso. Vou ficar com a vontade do grupo, com o jogo que fizemos, gerando tantas chances. Temos que ficar focados e trabalhar para o jogo com o Fortaleza", disse.