Flamengo x Bahia: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Copa do Brasil

Flamengo e Bahia voltam a se enfrentar na noite desta quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, que venceu o primeiro jogo em Salvador por 1 a 0, entra em vantagem na decisão da vaga. O duelo será disputado no Maracanã, a partir das 21h45 (de Brasília), com transmissão da TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

Assolado por uma série de lesões no elenco, a equipe do técnico Tite vive um momento irregular na temporada e precisa de pelo menos um empate para carimbar o passaporte para as semifinais. Apesar das dificuldades para escalar o time, o treinador confia no retrospecto contra o Bahia, pois, na condição de mandante, já se vão treze anos desde a última derrota, com um histórico de oito triunfos e dois empates neste período.

Além disso, outra estatística favorável vem de um tabu do técnico do Tricolor, Rogério Ceni, que nunca conseguiu uma vitória sobre o Flamengo em sua carreira. Em 2024, Flamengo e Bahia se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias rubro-negras. Além do jogo de ida, o Fla venceu por 2 a 1, no Maracanã, em duelo do primeiro turno do Brasileirão.