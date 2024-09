São Paulo desembarca em Belo Horizonte para duelo contra o Atlético-MG

Mais cedo nesta quarta-feira, no período da manhã, o técnico Luis Zubeldía comandou o último treino do São Paulo antes do confronto. O meia-atacante Lucas, que estava com a Seleção Brasileira, chegou na capital paulista, se juntou ao grupo no CT e viajou para Belo Horizonte.

O volante Bobadilla, que defendeu o Paraguai nas Eliminatórias, também se juntou à delegação. Diferentemente de Lucas, ele encontrou seus companheiros no Aeroporto de Guarulhos, onde o São Paulo embarcou.

O São Paulo não vence há dois jogos e busca a vitória para afastar o prenúncio de uma má fase na temporada. Do outro lado, o Atlético-MG chega para o jogo com duas vitórias seguidas.