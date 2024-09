James iguala Falcao na artilharia da Colômbia nas Eliminatórias e se isola na liderança das assaistências

O meia James Rodríguez, ex-São Paulo e atualmente no Rayo Vallecano, foi mais uma vez destaque pela Colômbia nesta terça-feira. O atleta de 33 anos marcou um gol e deu uma assistência na vitória de sua seleção sobre a Argentina por 2 a 1, em Barranquila, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o tento anotado, ele iguala o atacante Radamel Falcao na artilharia da história do país na competição, com 13 gols.

Além disso, a atuação de James diante da atual campeã mundial rendeu também a liderança isolada nas assistências da Colômbia pelas Eliminatórias. O camisa 10 chegou nesta terça a 11 passes para gol e superou o ex-jogador Carlos Valderrama, que tem dez. No geral, ele fica atrás apenas de Luis Suárez (13), Alexis Sánchez (15) e Neymar (19).