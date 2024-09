Cruzeiro inscreve três novos jogadores para as quartas de final da Copa Sul-Americana

O Cabuloso chegou nas quartas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o Boca Juniors na fase anterior. A Raposa perdeu o primeiro confronto na La Bombonera por 1 a 0, mas venceu o segundo jogo por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. Na última cobrança dos argentinos, Merentiel chutou para fora e classificou a equipe mineira.

O primeiro duelo entre Cruzeiro e Libertad será no dia 19 de setembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Paraguai. A volta acontece uma semana depois, no dia 26, no mesmo horário, em Belo Horizonte.