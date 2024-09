Bielsa reconhece atuação abaixo do Uruguai no empate diante da Venezuela: "resultado foi generoso"

Entre lesões e jogadores cumprindo suspensão, Marcelo Bielsa enfrentou diversos problemas para escalar o Uruguai. Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz ficaram de fora da convocação por lesão. Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, Mathías Olivera e José María Giménez foram suspensos pela Conmebol pela briga na Copa América. Por fim, Federico Valverde e Nahitán Nández estavam fora pelo número de cartões amarelos recebidos.

"Se me perguntarem se estou de acordo com o desempenho de hoje, a resposta é não. E não é uma questão de ausências, mas de converter os recursos que temos em possibilidades. Entre os titulares tivemos muitos jogadores com a capacidade de desequilibrar. Assumo a responsabilidade dessa passagem de trás para frente do Uruguai não ter gerado o desnível que poderia ter alcançado", falou.

Esse foi o segundo empate seguido do Uruguai nas Eliminatórias. A equipe de Bielsa já tinha repetido o placar contra o Paraguai, na última sexta-feira. Com isso, a seleção uruguaia foi aos 15 pontos, mas caiu para a 3ª posição.

"O jogo contra o Paraguai foi equilibrado, com situações semelhantes para ambas as equipes, mas com a vantagem ao nosso favor. O empate foi justo, mas se fosse para ter um vencedor, poderia ter sido nós. Hoje foi diferente, com a Venezuela também sofremos muitas situações no nosso gol e foi difícil aproveitar as opções que tínhamos para atacar. Às vezes não dá para atacar, porque não tem situações para mudar a velocidade e finalizar o ataque, hoje tivemos essas situações, mas não conseguimos ser profundos", analisou.

O Uruguai volta a campo no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 22h30 (de Brasília), quando visita o Peru, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Nacional do Peru.