Presidente do Fluminense diz o que espera do STJD sobre anulação de jogo com São Paulo

Derrotado por 2 a 0 no Maracanã, o São Paulo reclama da atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli no primeiro gol do Fluminense. No lance, após uma disputa entre Calleri e Thiago Santos, o apitador deu falta para o Fluminense, mas, na visão são-paulina, aplicou uma vantagem. Na sequência, Thiago Silva pegou a bola com a mão para recolocá-la em jogo para bater a falta. Foi a origem do gol marcado por Kauã Elias, o primeiro do Flu na partida.

Na visão do São Paulo, ao ter concedido a vantagem na origem do lance, o árbitro devia ter assinalado falta de Thiago Silva, por ter colocado a mão na bola. Isso, consequentemente, anularia o gol.

"O São Paulo não tem razão em seu pedido porque não houve qualquer erro de direito no caso em questão que justifique anulação da partida. Alias, não houve erro de direito, de fato ou qualquer prejuízo ao São Paulo no referido lance", rebateu Mário Bittencourt.