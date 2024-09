Corinthians x Juventude: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta o Juventude pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21 horas (de Brasília) nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

No jogo de ida, em Caxias do Sul, o Corinthians perdeu por 2 a 1 para a equipe de Jair Ventura. Assim, para avançar de fase de forma direta, o Timão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Vitória dos mandantes com a vantagem mínima leva a eliminatória para as penalidades máximas, enquanto um simples empate garante classificação para o Juventude.

O Corinthians vem confiante por conta da vitória contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, interrompendo uma sequência de duas derrotas seguidas. Na data Fifa, o Timão foi bem fora de campo, com as contratações de Memphis Depay e André Carrillo. Ambos, porém, não estão disponíveis para o jogo de quarta.