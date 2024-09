Lesões de Mayke fazem Marcos Rocha e Giay acirrarem disputa por vaga na lateral direita do Palmeiras

Entre julho e agosto, Mayke foi desfalque em sete jogos por diferentes lesões. Nessas oportunidades em que o atleta esteve fora, Marcos Rocha disputou três jogos como titular, enquanto Giay foi primeira opção de Abel em quatro deles.

A última sequência do camisa 12 foi entre 13 de junho e 20 de julho. Nessa última data, ele sofreu um edema na coxa direita, que o tirou dos jogos contra Fluminense e Vitória, ambos pelo Brasileirão. Ele retornou no compromisso seguinte, contra o Flamengo, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, mas em seguida foi baixa contra o Internacional, por dores musculares.

À disposição no segundo jogo eliminatório do torneio nacional, foi titular contra o Flamengo, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Então, com dores na panturrilha direita, voltou a desfalcar o Alviverde contra Flamengo, São Paulo. Recuperado, foi opção no banco de reservas no jogo de volta da Libertadores contra o Botafogo, mas não saiu do banco.

Justamente retornando a campo depois de se recuperar de dores na panturrilha direita, Mayke foi titular contra o Cuiabá, mas precisou sair de campo aos 21 minutos do primeiro tempo após sentir o mesmo local. Após exames no clube, ele teve diagnosticada uma lesão na panturrilha direita e virou desfalque por tempo indeterminado.

Caso Mayke não se recupere a tempo para o próximo compromisso do Palmeiras, que é no dia 15 de setembro, Abel Ferreira terá que escolher entre as duas opções: Marcos Rocha ou Giay. Pela 26ª rodada do Brasileirão, o Verdão enfrenta o Criciúma, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).