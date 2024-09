Em boa fase, Caio Paulista se vê "mais solto" no Palmeiras e revela conversas com Abel antes de sequência

O lateral esquerdo Caio Paulista vive boa fase com a camisa do Palmeiras e tem vivido uma sequência como titular. O jogador revelou que teve conversas com o técnico Abel Ferreira que o tranquilizaram e o motivaram a seguir trabalhando para, finalmente, ganhar espaço no time.

"É uma junção de tudo: da família, do trabalho, do estafe, dos companheiros. Da minha persistência também, nunca desistir, sempre trabalhar mais e mais no dia a dia. E muito as conversas com o Abel, ele me tranquilizando, dizendo para continuar trabalhando que uma hora ia dar certo, uma hora a oportunidade ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Eu acho que foi um pouco disso. No momento que tive, estava preparado, fiz boas partidas e pude elevar minha confiança. Hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais solto", disse.

O jogador de 26 anos chegou como reforço do Palmeiras no início desta temporada, vindo do rival São Paulo. Os primeiros meses não foram fáceis. Em sua chegada, Caio brigava com a concorrência de Piquerez e Vanderlan. Nas vezes em que entrou em campo, não correspondeu à altura.