Cuiabá tem gol anulado no fim e fica no empate com o Juventude em partida atrasada do Brasileirão

O jogo

A primeira oportunidade de jogo foi do Juventude, aos cinco minutos da primeira etapa. Nenê cobrou escanteio para o meio da grande área e Zé Marcos subiu mais alto que a zaga do Cuiabá para cabecear, mas Mateus Pasinato fez boa defesa no reflexo.

Com 15 minutos no relógio, o Juventude desperdiçou uma oportunidade de ouro de abrir o marcador. Após lançamento vindo do campo de defesa, Carillo disparou em velocidade com a bola e ficou cara a cara com o goleiro Mateus Pasinato, mas finalizou para fora.

Aos 25 minutos, o Cuiabá respondeu e quase inaugurou o marcador na Arena Pantanal. Após sobra de bola na grande área, Derik Lacerda tentou uma bicicleta. Na sobra, Max chegou batendo de primeira e a bola desviou na zaga do Juventude, passando com perigo por cima do gol defendido por Gabriel.

Com 39 minutos no relógio, o Juventude teve nova tentativa de gol. Alan Ruschel ficou com a bola na intermediária e decidiu arriscar o chute. O lateral esquerdo conseguiu um bom chute e obrigou Mateus Pasinato a espalmar, mas ninguém do Juventude ganhou o rebote.

Aos três minutos da segunda etapa, o Cuiabá tentou chegar ao gol em cobrança direta de falta. Clayson foi para a batida da entrada da área, mas a bola subiu demais e foi por cima do gol do Juventude.