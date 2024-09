Tati Weston-Webb admite não ter "treinando tanto" para WSL Finals, mas garante: "Confio no meu corpo"

Cerca de um mês após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, a surfista Tati Weston-Webb terá mais um grande desafio, mas admitiu não ter se preparando tanto fisicamente. A partir da próxima sexta-feira, ocorrerá em Trestles, na Califórnia (EUA), o WSL Finals, competição que coroará a campeã mundial de surfe de 2024.

No WSL Finals, as cinco melhores surfistas do ranking se enfrentam em uma competição que decidirá a grande campeã da temporada. Como Tati ocupa justamente a quinta colocação, ela terá um longo caminho e precisará vencer todas as adversárias caso queira sair com o título.

"Serão várias baterias para chegar na final, mas acho que tudo é possível. Se a Stephanie Gilmore já conseguiu fazer uma vez, por que não eu, né? Estou pensando assim, tenho certeza que será um caminho longo, mas é possível e vou acreditar no meu surfe", começou falando.