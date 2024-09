Marco La Porta e Yane Marques inscrevem chapa para as eleições do Comitê Olímpico do Brasil

"Apesar de ter vivido minha vida de atleta em uma modalidade individual, só cheguei ao pódio olímpico por conta do trabalho de todo um time. E sigo acreditando muito nisso. Para além da representatividade feminina, que é uma pauta importantíssima na sociedade brasileira, penso na representatividade do atleta, no quanto podemos agregar com o conhecimento adquirido durante todos os anos que dedicamos nossas vidas ao esporte brasileiro", cravou a candidata.

"Toda a trajetória do 'COB Unido', ao longo dos últimos meses, nos deixou ainda mais confiantes de que estamos no caminho certo. Encontramos muita gente competente, muita gente que pensa como nós e que está disposta a trabalhar por um esporte brasileiro melhor", encerrou Yane.

A Assembleia Geral Ordinária para definir os representantes para os cargos de presidente, vice-presidente, membros do Conselho de Administração e membro independente do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB) será realizada no dia 3 de outubro.

O processo de votação ocorrerá presencialmente, no auditório do Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Ao todo, o colégio eleitoral é composto por 34 representantes das Confederações Brasileiras Olímpicas, 19 membros da Comissão de Atletas do COB e dois membros do Comitê Olímpico Internacional (COI).