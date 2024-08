Vasco vira sobre o Athletico-PR e ganha jogo de ida pelas quartas da Copa do Brasil

Assim como aconteceu na segunda-feira, o Vasco venceu por 2 a 1 o Athletico-PR, de virada, em São Januário. O confronto desta quinta-feira foi o de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Furacão abriu o placar no primeiro tempo, com Christian. O Vasco chegou a virada na etapa final, com Puma Rodríguez e Hugo Moura.

O confronto de volta entre Vasco e Athletico será no dia 11 de setembro, em Curitiba. O Vasco vai a campo com a vantagem do empate. Para o Athletico-PR, só uma vitória por dois gols de diferença vai fazer a equipe se classificar. Um triunfo dos paranaenses por um gol levará a decisão para os pênaltis.