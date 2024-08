Ramón lamenta atuação do Corinthians contra o Juventude e fala em "final" diante do Flamengo

O técnico Ramón Díaz não gostou do que viu do Corinthians na derrota para o Juventude, especialmente no primeiro tempo. O técnico lamentou a atuação da equipe, mas já projetou a "final" diante do Flamengo, no próximo domingo. Mais uma vez, o comandante e o auxiliar Emiliano Díaz deixaram claro que a prioridade do Timão é a disputa do Campeonato Brasileiro.

"O primeiro tempo não foi o melhor. Foi o pior primeiro tempo que tivemos. Tivemos muitas dificuldades e tivemos que mudar. No nosso melhor momento, marcaram o gol em uma jogada que não foi muito clara, de rebote. Não fomos bem defensivamente e temos que corrigir", disse Ramón em entrevista coletiva.

"São 180 minutos. Hoje não fomos bem. A pressão existe, pois dentro de três dias temos uma final para o clube, é o mais importante. O gol do Gustavo Henrique nos permite ter confiança para poder recuperar. Jogando de local, precisando de um gol, podemos recuperar em 90 minutos. Queremos nos recuperar rápido para nos preparamos para uma final, que para nós é muito importante", complementou o treinador.