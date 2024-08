Novo formato da Liga dos Campeões coloca gigantes europeus frente a frente

Os times foram organizados em quatro potes, com nove clubes em cada, baseados em critérios específicos. Cada participante jogará contra duas equipes de cada pote, disputando metade dos jogos em casa e a outra metade fora.

Clubes do mesmo país não poderão se enfrentar nesta fase da Liga dos Campões. Além disso, um time não poderá confrontar com mais de dois adversários do mesmo país.

A partir das oitavas de final, o formato da competição seguirá como o das últimas temporadas: os dois times se enfrentam em jogos de ida e volta, em formato eliminatório.