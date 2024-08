Em noite de estreias, Corinthians perde para o Juventude pela ida das quartas da Copa do Brasil

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Juventude na noite desta quinta-feira, no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto marcou as estreias do volante José Martínez e do atacante Héctor Hernández, contratados pelo Timão nesta janela de transferências. Na reta final da primeira etapa, a partida chegou a ser paralisada por conta de falta de energia no estádio.

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Caxias do Sul, com o Juventude controlando as ações da partida. Na segunda etapa, no melhor momento do Corinthians no duelo, os mandantes abriram o placar com o atacante Carrillo. Na reta final, a equipe comandada por Jair Ventura ampliou com Danilo Boza, mas Gustavo Henrique diminuiu para o Timão nos acréscimos.

Com o revés de 2 a 1, um simples empate na volta elimina o Corinthians da Copa do Brasil. Vitória do Timão por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades máximas, enquanto triunfo por dois ou mais tentos garante a classificação alvinegra.